Госдума определила порядок применения силы к заключенным

Госдума в третьем чтении приняла закон, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным.

Законопроект вызвал серьезный общественный резонанс, после принятия в первом чтении обсуждался в СМИ, была создана рабочая группа. В первоначальном варианте законопроекта предусматривалось применение силы в случае нарушение режима, депутаты исключили эту норму поправкой, предусмотрели своевременную медицинскую помощь в случае применения спецсилы, а также прописали, чтобы применение силы фиксировалось на видеорегистратор. Были поправки, которые предлагали, чтобы спецсила применялась только при наличии видеорегистратора, но депутаты отклонили эту поправку по причине небезопасности. Всего было рассмотрено 27 поправок, 19 из них одобрены, а восемь отклонены.