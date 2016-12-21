Песков: отношение Путина к усыновлению детей в США не изменилось

Запрет на усыновление российских детей в США, введенный в конце 2012 г. так называемым «законом Димы Яковлева», себя оправдал, дискуссия о его отмене не ведется. Как передает «Интерфакс», это заявил 21 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «В подходе президента каких-либо изменений нет, и мне неизвестно о каких-то новых подходах в этом вопросе», - сказал он. Песков допустил, что различные варианты и могут обсуждаться «на каком-то уровне», но добавил, что «на высшем уровне каких-либо изменений в подходах нет».

Ранее в среду уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что ситуация с запретом усыновления в США будет зависеть от позиции новой администрации Белого дома. По ее словам, Россия открыта для такого диалога, но все будет зависеть от американской стороны. «Сменится администрация президента США, мы посмотрим, какие решения будут с их стороны. Со стороны России есть готовность к диалогу, но, к сожалению, те запросы, которые были направлены в отношении уже усыновленных детей, есть ли там угроза жизни и безопасности, это тысячи запросов, которые остаются без ответа. В такой ситуации сложно говорить о каком-то диалоге», - сказала омбудсмен.