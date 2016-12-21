В Кремле пообещали адекватный ответ на расширение санкций США

Россия в ответ на расширение США антироссийских санкций примет адекватные меры, заявляют в Кремле.

«Мы сожалеем, что эта деструктивная линия продолжается Вашингтоном, мы по-прежнему не согласны с такой линией, считаем, что она наносит очень серьезный вред нашим двухсторонним отношениям. Разумеется, уже по устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры», - сказал Песков, комментируя решение США о расширении антироссийских санкций.

Он добавил, что можно в очередной раз выразить только сожаление и «непонимание такого деструктивного упорства со стороны наших американских коллег».

Министерство финансов США опубликовало расширенный список физических лиц и компаний, подпадающих под санкции в связи с ситуацией на Украине. Из физических лиц в обновлениях SDN присутствуют Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин. Первые шестеро - менеджеры, связанные с уже находящимся под санкциями банком «Россия» и управляющей компанией «АБР менеджмент», управляющей контрольным пакетом акций банка в интересах «входящего в ближний круг Путина» Юрия Ковальчука и партнеров.