Приговор пытавшейся бежать в Сирию студентке будет вынесен 22 декабря

Московский окружной военный суд (МОВС) 22 декабря огласит приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (Александре Ивановой), которая обвиняется в попытке вступить в террористическую организацию. Как сообщает агентство «Москва», судья Александр Абабков назначил начало заседания на 14.00 мск.

Гособвинитель просил признать подсудимую виновной в попытке присоединиться к «Исламскому государству» (запрещено в России) и приговорить ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 150 000 руб. Защита просила студентку оправдать, сама она признает не вину, но ошибки.

Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова-Иванова расплакалась, сообщает «Москва». «Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе - все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», - сказала она. Она добавила, что рада, что все так сложилось несмотря на год в следственном изоляторе. «Я жива, здорова и у меня есть будущее сейчас. Я хотела поблагодарить своих родителей, Бога, судьбу, что сложилось все именно так, я понимаю, насколько я виновата перед самой собой, перед родителями, но я сама себя простить не могу», - сказала она.

Из объяснений Карауловой в суде следовало, что она увлеклась исламом, влюбилась по интернет-переписке в человека, который оказался вербовщиком ИГ, пыталась выйти замуж через скайп, хотела поехать в Сирию через Турцию, но была остановлена.

Студентка философского факультета МГУ пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. 11 июня Караулову вернули в Москву. Сначала против нее дело возбуждать не стали, а затем все же возбудили. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд. Осенью 2016 г. стало известно, что ее отчислили из МГУ по ее просьбе.

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