Агентство по делам национальностей хочет проверять студентов на экстремизм

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с МВД готовит систему анкетирования студентов средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм. Об этом было объявлено на недавнем форуме «Российский Кавказ: территория единства». Анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей, сообщила ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза. Сейчас проект находится на согласовании с правительством Москвы, поскольку опробовать его хотят в столице, а позже распространить и на всю Россию. Планируется, что анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами либо на 1-м курсе.

МВД, ГУ МВД по Москве и правительство Москвы на запросы «Ведомостей» не ответили. Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что «проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию».

В ряде вузов сейчас проводятся профилактические мероприятия. Так, в Пятигорском госуниверситете проходит тренинг-семинар контртеррористического характера, ориентированный на первокурсников, который будет распространен на другие вузы Ставропольского края, а потом и всего Северокавказского федерального округа, говорит директор НИИ стратегических исследований университета Виктор Панин. Семинар включает в себя лекции, социально-психологическое анкетирование и круглые столы с экспертами.

Кто в зоне риска По данным ИСПИ РАН, потенциальный экстремист – это юноша 18–23 лет, он работает на производстве, получает небольшие деньги и живет в пригороде, но «к этой же категории примыкают студенты», говорит Зубок.

Ректор Московского государственного строительного университета Андрей Волков считает, что к подобным инициативам надо относиться внимательно, но пока таких предложений с ними не обсуждали. По словам ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова, «все, что идет на пользу борьбе с экстремизмом, нужно поддерживать» и они готовы провести такой тест: «Мы хотим знать, какие настроения есть среди студентов. Все меры по обеспечению безопасности правильные. Не думаю, что кто-то будет наказывать студентов за их мысли». Ректор Московского государственного института культуры Иван Лобанов согласен поддерживать все, что идет во благо безопасности, но отмечает, что тема чувствительная и нужна тщательно продуманная методология, чтобы «полезное дело не вылилось в отрицательные вещи».

Правоохранители обязаны искать и пресекать потенциальные проявления экстремизма, но возникают вопросы к процедуре анкетирования, полагает уполномоченный по правам студентов Артем Хромов: «Будет ли оно добровольным? Кто получит доступ к этой информации? И главное – что будет со студентом, если окажется, что он потенциальный экстремист? И если к нему будут применять профилактические меры, то какие?»

Анкетирование может помочь выявить экстремистские настроения и склонность перейти грань от настроений к действиям, считает завотделом социологии молодежи Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН Юлия Зубок: «Пока до конца не ясна методика анкетирования и то, как будут использованы результаты. Беспокойство есть, поскольку этика использования таких данных – большая проблема». По ее мнению, большую роль в склонности к таким настроениям играют материальное положение, экстремисты в окружении и настроенность на риск, а также уровень доверия к власти и общественным институтам: «Если этот уровень падает, то надо бить тревогу. Мы понимаем, что в СМИ попала громкая история Варвары Карауловой, но и других примеров много. Что на сегодняшний день удерживает, хорошо это или плохо, – это доверие к власти, причем именно к первому лицу».

Подобная информация может пойти проректорам по воспитательной работе, в центр «Э» или ФСБ, полагает руководитель центра «Сова» Александр Верховский: «Нет ничего плохого в том, чтобы опрашивать студентов. Смущает то, как будет интерпретироваться информация. Например, человек пишет, что он мусульманин, соблюдает обряды, но к кому-то критически настроен, например к областному муфтию, – тогда могут счесть, что он имеет отношение к андеграундной молодежной структуре, и его возьмут на заметку. А он просто ко всему критически настроен». Поэтому самые важные вопросы – это интерпретация результатов и возможный интерес эшников, резюмирует эксперт: «Понятен интерес оперативников, пусть они его удовлетворяют, но не надо путать психологические исследования с оперативной разработкой».