Глава Нижнего Новгорода Карнилин объяснил квартиры жены в Майами

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин объяснил городскому ресурсу NN.ru, откуда у его жены две квартиры класса люкс на берегу океана в Майами. Сегодня об этих квартирах, найденных по данным открытых источников, сообщил сайт оппозиционера Алексея Навального.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 гг. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 руб., я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 г. я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», - прокомментировал Карнилин.

Выписки из реестров недвижимости Флориды, найденные командой Навального, подтверждают, что владелицей двух квартир в люксовом жилом комплексе La Perla на берегу океана стоимостью порядка 130 млн руб. является Альбина Карнилина. Карнилину благодаря данным о родстве, фото из социальных сетей и интервью самого главы Нижнего Новгорода удалось однозначно идентифицировать с женой Ивана Карнилина. При этом только заплаченные в США налоги на недвижимость ($26,281) в 2015 г. превысили треть официальных доходов Карнилина (4,7 млн руб.). «Владение [банковскими счетами в зарубежных юрисдикциях] прямо запрещено для чиновников и их жен», - пишет Навальный.

После публикации дочь Карнилина Ирина Овчинникова, указанная в качестве наследницы одной из квартир в США, удалила свой профиль из соцсети «В контакте». «Удаление фоточек и выпиливание из соцсетей - царица доказательств», - иронизирует отдел расследований ФБК Навального. «До последнего момента Карнилин везде указывал, что женат, а после нашего запроса начал удалять информацию о семье», - говорится в расследовании.

Позднее Навальный указал, что в нескольких интервью, уже после даты развода, Иван Карнилин называет Альбину Карнилину женой.