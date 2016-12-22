Поставленные американцами беспилотники Raven оказались бесполезными для украинцев – Reuters

Беспилотники 72 Raven RQ-11B Analog, которые США поставили Украине, оказались неэффективными в борьбе с сепаратистами Донбасса, поскольку данные с них, как оказалось, легко можно перехватывать с помощью взлома каналов связи. Это Reuters сообщили украинские чиновники. США передали Украине эти легкие дроны производства AeroVironment, предназначенные для наблюдения, на миллионы долларов, однако у сепаратистов в распоряжении есть более совершенная техника, какой нет даже у иракских или сирийских повстанцев, отмечает агентство.

С самого начала использовать эти беспилотники в нашем конфликте было неправильно, сказал Reuters cоветник начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин. Он добавил, что заряда батареек дронов хватает ненадолго и они не способны выполнить главную свою задачу – собрать информацию о позициях артиллерии противника. В командовании ВВС Украины агентству подтвердили, что эти дроны аналоговые, их данные и каналы связи не защищены от перехвата информации и глушения современными средствами. Также агентству сказали, что беспилотники могут помочь выдать противнику позиции украинских войск.

Российские электронные средства слежения оказались намного сложнее и совершеннее, чем предполагалось в начале украинского конфликта, украинским и американским военным приходится адаптироваться к этому уровню, сказали Reuters американские высокопоставленные источники. Один из них отметил, что на организацию доставки дронов на Украину ушло много времени, и к тому моменту эти устройства оказались намного менее эффективными, чем всем хотелось бы.

AeroVironment переадресовала вопросы агентства военным. Представитель Вооруженных сил США заявил Reuters, что армия до сих пор использует беспилотники Raven, но уже их цифровые версии.