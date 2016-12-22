Двое рабочих пострадали при взрыве на станции метро «Коломенская»

В подземном переходе у станции «Коломенская» Замоскворецкой линии московского метро произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека. При сварочных работах произошла разгерметизация газового баллона. Закрыт южный вестибюль станции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Поезда Замоскворецкой линии продолжают ходить по графику, заверяют в метрополитене.

«В переходе южного входа станции метро «Коломенская» проходили сварочные работы. Произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии», – рассказал источник агентства «Москва» в экстренных службах. Это же подтвердил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

В микроблоге метрополитена сообщается, что вестибюль метро «Коломенская» был закрыт в 9.22. В 10.05 его снова открыли, станция работает штатно. Сваркой занималась сторонняя организация.

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести», – рассказал ТАСС в экстренных службах столицы. По его сведениям, в момент взрыва переход был закрыт на ремонт, там были только рабочие.

Причиной взрыва баллона стало нарушение правил безопасности при сварке, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, криминальной подоплеки в этой ситуации нет. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт взрыва и добавили, что потом в переходе начался пожар, который быстро потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

С утра четверга это второй инцидент, связанный с московским метро. Ранним утром из-за инцидента с пассажиром прерывалось движение на северном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии.