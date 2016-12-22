На Серпуховско-Тимирязевской линии метро был сбой из-за инцидента с пассажиром

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро движение с 6.30 мск прерывалось из-за инцидента с пассажиром. Это говорится в микроблоге метрополитена. Проблемы затронули отрезок между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное». К 7.20 мск движение поездов возобновилось.

На станции «Алтуфьево» на рельсы упал пассажир и погиб, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в правоохранительных органах Москвы.

В среду утром прерывалось движение по южному отрезку Таганско-Краснопресненской линии метро из-за инцидента с пассажиром на станции «Выхино».