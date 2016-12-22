СКР сообщил о шести пострадавших при взрыве у метро «Коломенская»

В результате хлопка газа в переходе у станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек, сообщает столичное управление Следственного комитета. Двое пострадавших госпитализированы. Ранее СМИ сообщали о двоих, затем о троих и четверых пострадавших рабочих.

СКР проводит доследственную проверку в связи со случившимся на предмет возможных нарушений правил охраны труда. Предварительно установлено, что хлопок газа произошел во время ремонтных работ. Следователи опрашивают очевидцев.

Проверку по факту взрыва начала и прокуратура, сообщила ТАСС представитель надзорного ведомства Москвы Елена Россохина. По ее словам, на место выехал прокурор Южного административного округа.

В подземном переходе при сварочных работах из-за разгерметизации взорвался газовый баллон, пострадали рабочие. В пресс-службе метрополитена сообщали, что южный вестибюль станции после взрыва на некоторое время закрывался, однако затем его открыли и станция продолжила работать в штатном режиме. Там подчеркнули, что сваркой занималась сторонняя организация. Источник ТАСС в экстренных службах столицы говорил, что в момент взрыва переход был закрыт на ремонт, там были только рабочие. Причиной взрыва баллона стало нарушение правил безопасности при сварке, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, криминальной подоплеки в этой ситуации нет. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили факт взрыва и добавили, что потом в переходе начался пожар, который быстро потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. м.