Песков прокомментировал публикацию New York Daily News об убийстве посла России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты New York Daily News об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо... Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти», – заявил Песков.

Ранее публикацию раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинив ее автора в пропаганде терроризма, а представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство направило в газету письмо с требованием извиниться за материал.

Посол России в Турции был убит в понедельник выстрелами в спину. В России нападение назвали терактом. Ответственность за произошедшее взяла «Джейш аль-Фатх».