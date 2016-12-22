Кадыров раскритиковал материал New York Daily News об убийстве Андрея Карлова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в материале газеты New York Daily News оправдывается убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство направит в New York Daily News письмо с требованием извиниться за публикацию.

«Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу. И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», – написал Кадыров в Instagram.

Карлов был убит в Анкаре в понедельник на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, позже он был ликвидирован полицией. В России нападение на дипломата назвали терактом. Ответственность за произошедшее взяла вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».