СКР возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Уголовное дело возбуждено по статье 360 УК России (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой)», - сказала Петренко.
По ее словам, эта статья предусматривает ответственность за преступление террористической направленности.
Посол России Андрей Карлов был убит в Анкаре в результате террористической атаки.