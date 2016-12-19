СКР возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Уголовное дело возбуждено по статье 360 УК России (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой)», - сказала Петренко.

По ее словам, эта статья предусматривает ответственность за преступление террористической направленности.

Посол России Андрей Карлов был убит в Анкаре в результате террористической атаки.