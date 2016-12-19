Эрдоган и Путин обсудили убийство российского посла в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре проинформировал Владимира Путина о нападении на посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщила Anadolu Post со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына. «Президент Эрдоган позвонил Путину и проинформировал о нападении», - сказал Калын.

Нападение произошло в ходе выступления Карлова на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший после ранения посла открыл огонь в воздух. Нападавший убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений. МИД России квалифицировал произошедшее как террористический акт.