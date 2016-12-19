Убийца российского посла в Турции был уволен из полиции после путча - СМИ

Убийцей посла России в Анкаре Андрея Карлова был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, который произошел 15 июля. Об этом сообщает в понедельник, 19 декабря, новостной портал HaberTurk.

По данным издания, 22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что человек, застреливший российского посла в Турции, был полицейским в Анкаре.

В то же время по информации телеканала NTV, мужчина проник на место проведения выставки, где выступал посол, под видом полицейского.