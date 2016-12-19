Посол России в Турции скончался после покушения – СМИ

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался после покушения в Анкаре, сообщили местные СМИ. Информацию о гибели Карлова со ссылкой на источники подтверждают РИА «Новости» и «Эхо Москвы».

МИД России не подтверждает и не опровергает эту информацию. Министерство сообщает только, что Карлов доставлен в госпиталь.

По данным Daily Sabah, Карлова расстрелял неизвестный во время выступления посла на открытии выставки в Центре современного искусства в районе Чанкая, Анкара. Стрелявший также убит «во время спецоперации», пишет газета.

Турецкая Hurriyet со ссылкой на источник в российском посольстве пишет, что в посла стреляли со спины, по предварительной версии, нападение совершил радикальный исламист.