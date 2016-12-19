Путину доложили о покушении на посла России в Турции

Президенту России Владимиру Путину доложено о покушении на российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президенту доложено о нападении на посла России в Турции. Информация проверяется, президент планирует заслушать доклад Министерства иностранных дел и руководителей спецслужб», - сказал Песков.

МИД России подтвердил, что в Карлова стреляли. «В Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь, в результате чего огнестрельное ранение получил посол России в Турции. Сейчас он доставлен в местный госпиталь», - сообщила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Турецкие СМИ сообщили, что неизвестный злоумышленник выстрелил в российского посла, когда тот должен был выступить на открытии фотовыставки в Анкаре. По некоторым данным, были ранены еще несколько человек. Удалось ли задержать злоумышленника, не сообщается.

На вторник 20 декабря в Москве запланирована встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по ситуации в Сирии, в том числе в Алеппо.