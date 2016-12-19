В Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла

Инцидент произошел за день до встречи глав МИД России, Ирана и Турции по Алеппо

В столице Турции Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Как говорится на сайте издания, неизвестный напал на 62-летнего посла России в Турции во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Источнику Hurriyet в российском посольстве известно, что, по неподтвержденным сведениям, нападение совершил радикальный исламист.

По информации очевидцев, с которыми поговорил корреспондент ТАСС, стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь.

По данным турецких СМИ, дипломат был доставлен в местную больницу с серьезными ранениями.

Hurriyet подчеркивает, что в общей сложности в здании центра современного искусства было слышно от 15 до 20 выстрелов. CNN Turk утверждает, что возле галереи до сих пор ведется стрельба.

Как отмечает издание Haberturk, всего внутри здания центра присутствовали около 70 человек, все они были эвакуированы.

Тем временем телеканал NTV передает, что вместе с российским послом еще три человека получили ранения.

Источник «Интерфакса» в Минобороны Турции заявил, что напавший на российского посла был застрелен. Однако агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем турецкие спецслужбы в настоящий момент проверяют версию одного из очевидцев о том, что нападавший проник в здание, представившись полицейским.

Факт нападения на российского посла в Турции уже подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии «РИА Новости» она заявила, что российские власти находятся в контакте с турецкой стороной для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Вместе с тем Захарова уточнила, что информация о госпитализации дипломата не является достоверной. По ее словам, ему пытаются оказать медицинскую помощь на месте ЧП.

Как пишет «Интерфакс», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о нападении на Карлова. Он добавил, что российский лидер намерен выслушать доклад МИД и руководителей спецслужб по инциденту.

Инцидент произошел за день до проведения в Москве встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по ситуации в Сирии и, в частности, в Алеппо. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаила Богданова, идея трехсторонней встречи обсуждалась уже давно. «Нужно в трехстороннем формате обсудить, прежде всего, обстановку в Сирии и вокруг неё», - указал он (цитата по «Интерфаксу»).

Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. На дипломатической службе находится с 1976 г.