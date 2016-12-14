Лавров считает переговоры с Турцией по Сирии более эффективными, чем «посиделки с США»

Российско-турецкое взаимодействие по Сирии может быть более эффективным, чем «бесплодные посиделки» с США, допускает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает «Интерфакс», он заявил это участникам программы «Диалог во имя будущего».

В Москве рассчитывают, что боевики в Алеппо прекратят сопротивление в ближайшие дни и ситуация будет урегулирована, сказал также министр. Он отверг утверждения, что при освобождении Алеппо происходят зверства, о происходящем в городе он знает от представителей «независимых гуманитарных организаций». «Никто из них не подтверждает заявления о том, что в восточном Алеппо якобы совершаются какие-то зверства, какие-то похищения», - цитирует его «Интерфакс». Также, по его словам, российская сторона никого не заставляет принудительно покидать Алеппо: «Город покидают только те, кто хочет это сделать».

Российская сторона ведет диалог со всеми боевыми группами в Сирии за исключением «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» ( обе запрещены в России), сказал также Лавров.

Во вторник вечером представители Москвы и Анкары сообщили, что в Алеппо удалось договориться о перемирии с представителями повстанцев. Посредником в переговорах была Турция, Россия подтвердила достигнутые договоренности. Силы Башара Асада и их союзники обещали повстанцам, что выпустят их из окружения с легким оружием и что из окружения будут выведены все мирные жители. Город будет полностью сдан правительственным войскам. Постпред России ООН Виталий Чуркин заявил перед заседанием Совбеза во вторник, что бои в восточном Алеппо прекращены. Это подтвердил и МИД Турции.

Сочувствующий сирийской оппозиции телеканал Orient TV сообщил в среду утром, что эвакуацию населения и боевиков из восточного Алеппо перенесли со среды на четверг, пишет Daily Sabah. Orient TV утверждает, что пока выводу людей из окружения препятствуют шиитские ополченцы, находящиеся на стороне режима Асада.

О ситуации в Алеппо во вторник было доложено президенту США Бараку Обаме. Его советники в сфере госбезопасности сообщили о разворачивающейся «человеческой трагедии» внутри Алеппо и о насилии, которое учинили там «представители режима Асада при поддержке России и Ирана». Обама поручил им принять все меры, в том числе в сотрудничестве с союзниками и партнерами, по деэскалации ситуации в Алеппо и добиться поступления туда гуманитарной помощи. Также он потребовал, чтобы все, кто остается в осажденных кварталах, получили возможность беспрепятственно выйти из окружения, если они этого захотят.

В начале декабря российский МИД сообщал, что США выдвинули по Алеппо предложения, которые были приемлемы для российской стороны, однако затем, по его утверждениям, Вашингтон от этих предложений отказался.

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