Сирийская армия взяла под контроль более 98% Алеппо

Сирийские правительственные войска взяли под контроль почти всю территорию города Алеппо, сообщили «Интерфаксу» во вторник в российском Центре примирения враждующих сторон.

«Сирийские власти полностью контролируют более 98% территории города Алеппо», – сказали в центре. Общая площадь кварталов в восточной части города, где остаются боевики, не превышает 3 кв. км, говорится в сообщении.

За сутки сирийская армия освободила от боевиков еще 11 кварталов восточной части Алеппо.

С начала операции сирийских войск по освобождению города было выведено около 110 000 жителей восточного Алеппо, сообщили в центре.

В то же время в последние дни активизировало свои наступательные операции «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии в районе Пальмиры, и в воскресенье подконтрольные ИГ интернет-ресурсы объявили о захвате города.

Захват боевиками ИГ Пальмиры является «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России» – так ответил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России.