Символ успеха российской операции в Сирии снова захвачен боевиками

Захват боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) сирийского города Тамдор (Пальмира) является «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России» – так ответил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России. В мае после освобождения Пальмиры при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) в античном амфитеатре города прошел концерт под открытым небом с участием дирижера Валерия Гергиева и виолончелиста Сергея Ролдугина, а саперы российской армии помогли в разминировании территории. Вопрос о возможном российском участии в сухопутных операциях после падения Пальмиры Песков переадресовал в Минобороны. Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко твердо заявила, что «никакой речи об участии российских войск в наземной операции в Сирии не идет», но российские ВКС продолжат поддержку сирийских войск.

По заявлению официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, значительные силы для штурма Пальмиры ИГ перебросило, «пользуясь тем, что активные боевые действия США и международной коалиции в районе Ракки были приостановлены до весны», при этом отряды боевиков были перебазированы не только из сирийской Ракки, но и из иракского Мосула. Общее количество штурмующих достигло 5000 человек, причем по состоянию на четверг (начало штурма) такой группировки, по словам Конашенкова, еще не было. Первые атаки были отбиты с помощью ВКС, но в сумерках, «применив с одного из направлений автомобили, начиненные взрывчаткой, со смертниками», боевики прорвали сирийскую оборону, после чего «сирийские войска, эвакуировав население Пальмиры, оставили город и заняли позиции на его подступах», сообщил Конашенков. По его словам, власти «сейчас принимают все меры для освобождения города в самое ближайшее время».

По мнению полковника запаса Виктора Мураховского, непосредственно в рейдовых действиях по захвату Пальмиры, как можно судить по распространенным видео, вряд ли принимало участие более 1500–2000 боевиков. Переломным моментом стало занятие ими господствующих высот с помощью обходных ударов, после чего отступление правительственных сил, большую часть которых составляли слабо подготовленные ополченцы, стало неизбежным. Нельзя исключать, что часть боевиков была заранее инфильтрована в город и даже в ряды ополчения, считает эксперт. По его мнению, для освобождения Пальмиры следует сосредоточить относительно крупную группировку боеспособных сил, что потребует определенного времени.

Осада завершается По словам Конашенкова, по состоянию на понедельник под контролем боевиков в Алеппо осталось 8,5 кв. км, а из подконтрольных боевикам районов выведено в общей сложности более 100 000 мирных жителей.

Как полагает эксперт по вооруженным силам стран Ближнего Востока Юрий Лямин, сирийцы, похоже, рассчитывали, что ИГ в условиях боев в других районах просто не сможет выделить даже несколько сотен своих штурмовиков для полноценного наступления на Пальмиру. По его мнению, в штурме участвовали порядка 1500–2000 человек, из которых несколько сотен были хорошо подготовленными боевиками из Ирака. В конце марта после освобождения Пальмиры сирийские отряды начали продвижение к давно осажденному ИГ Дейр эз-Зору, напоминает Лямин. Но к апрелю наступление постепенно заглохло, так как перемирие с боевиками на северо-востоке провинции Латакия и около Алеппо провалилось и сирийцы начали постепенно возвращать из-под Пальмиры задействованные там ударные силы. Атаки боевиков в районе Пальмиры начались еще в мае, но там оставались значительные, в том числе российские, силы. Однако похоже, что летом – осенью из-под Пальмиры в Алеппо забрали практически все более или менее боеспособные отряды и там остались в основном ополченцы сил национальной обороны провинции Хомс и немногочисленные подразделения сирийской армии, говорит эксперт.

Район вокруг Пальмиры – главный центр добычи газа, захват части месторождений уже вызывал ранее серьезные проблемы вплоть до временных отключений электроснабжения Дамаска. Если Сирия лишится оставшихся газовых месторождений в этом районе, непонятно, как это удастся компенсировать, резюмирует Лямин.