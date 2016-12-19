МИД России подтвердил гибель российского посла в Турции

МИД России официально подтвердило гибель российского посла в Турции Андрея Карлова от полученных огнестрельных ранений. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует происшедшее как террористический акт.

«Сегодня в Анкаре в результате нападения получил ранение, от которого скончался, посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадиевич Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт», – заявила Захарова.