Госдума приняла заявление в связи с убийством российского посла в Турции

Госдума призвала парламенты мира и международные парламентские организации объединиться против международного терроризма и поставить ему заслон на законодательном уровне.

«Убийство дипломатического представителя государства - тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права», - подчеркивается в документе.

Депутаты Госдумы считают, что парламентарии через закон могут противостоять террору; они призвали парламенты государств - членов ООН в целях пресечения финансирования международного терроризма «принять необходимые законодательные меры против спонсоров террористической деятельности».

Они также заявили о необходимости установить «дополнительные меры безопасности, исключающие в дальнейшем саму возможность нападения на глав и сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом».

Госдума потребовала, чтобы виновные в этой «чудовищной провокации» - как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, - понесли заслуженное наказание.

Депутаты предложили безотлагательно наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов и других ведомств России, Турции и иных государств, «ставящих не на словах, а на деле своей целью полное искоренение терроризма в отдельном регионе и в мире в целом».

Парламентарии считают, что лучшим памятником Андрею Карлову станет установление мира и спокойствия в регионе, полное освобождение от террористов всех населенных пунктов и восстановление мирной жизни в многострадальной Сирии.

В понедельник 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. МИД России квалифицировал нападение как теракт. Президент Владимир Путин в связи с убийством посла России в Анкаре Андрея Карлова и терактом в Берлине поручил российским спецслужбам принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри России и российских загранучреждений за рубежом.