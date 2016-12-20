Убивший посла полицейский недавно охранял российское посольство – NTV

Сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который расстрелял посла России Андрея Карлова в Анкаре, охранял российское посольство на прошлой неделе, когда рядом проводились митинги из-за ситуации в Алеппо. Как передает «РИА Новости», об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Алтынташ два с половиной года служил в полиции, а до этого закончил полицейскую школу.

По данным следствия, 19 декабря он взял увольнительную и забронировал номер в отеле рядом с Центром современного искусства в Анкаре, где посол должен был открыть посвященную России фотовыставку. Как пишет Hurriyet, он провел в номере отеля некоторое время перед открытием выставки. Там он побрился, надел костюм и зашел в центр, показав полицейское удостоверение. По данным Hurriyet, на входе он отказался пройти через рамки металлоискателя, но его пропустили после того, как увидели, что он служит в полиции.

На открытии выставки он держался позади основной группы и стал стрелять в посла сзади, когда тот начал выступление. По данным полиции, он сделал 11 выстрелов, в том числе девять - в Карлова. После этого он кричал о мести за Сирию и Алеппо и был убит в здании центра.

Hurriyet напоминает, что Алтынташа уже заподозрили в связях со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которых обвиняют в организации военного переворота в июле 2016 г. Несмотря на то что всех полицейских призвали в строй, 16 июля Алтынташ якобы взял отпуск и на некоторое время уехал домой, выяснила газета Habertürk. Начальник, который его отпустил, впоследствии был задержан по подозрению в связях со сторонниками Гюлена.

Гюлен уже осудил убийство посла Карлова и отрицал причастность к подготовке этого преступления.