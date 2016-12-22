Песков считает дискуссию о цензуре в искусстве исчерпанной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в дискуссии вокруг цензуры в искусстве поставлена точка.

«Обобщающие заявления о наличии цензуры и сгущения туч несправедливы, поскольку такого у нас в стране нет», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«Я хотел бы, наверно, сказать, что мы считаем эту дискуссию исчерпанной, потому что слишком много было сказано на этот счет», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал театральных деятелей к цеховой солидарности во времена нападок на искусство, когда закрываются выставки и спектакли. Он также заметил, что его беспокоят «агрессивные наезды на художественные высказывания». Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но нужно дифференцировать то, что создается за государственные средства и за частные деньги.