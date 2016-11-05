Михалков прокомментировал слова Райкина про цензуру в творчестве

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прокомментировал выступление худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина об «ущемлении» и «несвободе» в творчестве, передает ТАСС.

«Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет? Он имеет центр, "Райкин Plaza", свой театр, школу. Он ставит то, что хочет», - заявил режиссер в эфире программы «ТВ Центра».

По словам Михалкова, многие артисты и деятели культуры не знают, что такое несвобода. «У Райкина есть такой пассаж: "Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих". И говорит он об этом достаточно пренебрежительно. А кто-нибудь рискнул бы поставить спектакль, порочащий пророка Мухаммеда?» - риторически спросил Михалков.

Райкин выступил с речью на съезде Союза театральных деятелей. Он считает, что сейчас в стране власти пытаются вернуть цензуру, причем «не просто как во времена застоя, а как в сталинские времена». По его мнению, власть «не должна вмешиваться, а должна помогать искусству и культуре».