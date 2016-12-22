Хлопонин предложил продавать валокордин по рецепту

Вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что российские власти ограничат продажу спиртосодержащих лекарств, в том числе валокордина и «Боярышника».

«Что касается медицинских препаратов – безусловно должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей – так называемым рецептам… Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи – это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», – сказал Хлопонин.

После массового отравления в Иркутске метанолом, который оказался в спиртосодержащем средстве для ванны «Боярышник», президент Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2017 г. переработать законодательство, чтобы изменить действующие акцизы на алкогольную продукцию и спиртосодержащие жидкости.

По последним данным, число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 72, из них 41 человек скончался в больницах.