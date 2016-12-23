Представитель Трампа объяснил его твит о ядерном оружии

Представитель Дональда Трампа Джейсон Миллер объяснил, что именно избранный президент США имел в виду в опубликованном вчера твите о необходимости наращивания ядерного потенциала. Оказалось, Трамп имел в виду всего лишь важность режима нераспространения ядерного оружия.

«Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов», - цитирует Миллера Associated Press.

«Соединенные Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал, пока весь мир не опомнится в отношении ядерного оружия», - написал Трамп, не уточнив, что именно имелось в виду. Все наблюдатели заметили, что ранее в четверг на эту же тему высказался президент России Владимир Путин. «Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствованию системы СПРН, в Воздушно-космических войсках и еще больше на море, в Сухопутных войсках», - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Между США и Россией до 2021 г. продолжает действовать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который после этого может быть продлен еще на пять лет.