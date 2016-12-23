Директор ЦРУ высказался против кибератак на Россию

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выступил против кибератак на Россию. «Не думаю, что нам нужно предпринимать подобную тактику и технические методы, которые наши противники используют против нас. Нам нужно помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», – сказал Бреннан в интервью NPR.

Ранее президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия. Когда именно и какие меры Вашингтон намерен применить к Москве, Обама не уточнил.

Позже газета New York Times сообщила, что спецслужбы разрабатывают варианты атаки на Россию. По данным издания, рассматривались самые различные варианты: от очевидного – разоблачение «тайных финансовых связей президента России Владимира Путина с олигархами» до самого продвинутого – манипуляции с компьютерным кодом, который «Россия использует в разработке кибероружия».