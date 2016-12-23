Рейсы в аэропорту Мальты отменены или отложены из-за приземления угнанного самолета

Руководство международного аэропорта Мальты сообщило, что в связи с угоном ливийского самолета все рейсы отменены или отложены до дальнейших уведомлений.

Times of Malta в свою очередь отмечает, что на площадке для стоянки самолетов в настоящее время находятся воздушные суда авиакомпаний Ryanair и Lufthansa.

Самолет А-320, выполнявший внутренний рейс в Ливии, был захвачен. Позже он совершил посадку на Мальте. На борту находятся 118 человек и либо один, либо два угонщика. По данным Times of Malta, угонщик угрожает взорвать самолет при помощи ручной гранаты. В настоящий момент неизвестно, какие требования выдвинул угонщик.