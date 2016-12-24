Депутат Рады Онищенко обвинил Порошенко в коррупции

Американский еженедельник Times опубликовал статью депутата Верховной рады Александра Онищенко, который обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

«Коррупция проникла в высшие эшелоны украинской власти. Несмотря на обещания реформ, ничего не было сделано. Украина имеет лидера, который заявляет, что является сторонником демократии и другом Запада, но его действия и действия его соратников говорят о другом… Национальное антикоррупционное бюро было создано больше для пиара, чем для принятия мер, необходимых для борьбы с постоянным злоупотреблением политической властью», – заявил Онищенко.

Депутат напомнил о том, что недавно бывший президент Грузии и глава одесской обладминистрации Михаил Саакашвили подал в отставку и тоже обвинил украинские власти в коррупции. По той же причине, по словам Онищенко, свой пост покинул министр экономики Украины Айварас Абромавичус.

Онищенко утверждает, что лично был свидетелем коррупционных преступлений, которые совершал Порошенко. «За последние три года я лично был свидетелем того, как Петр Порошенко ворует сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого договора, связанного с любым государственным предприятием на Украине», – говорится в статье Онищенко.

Он добавил, что считает своим гражданским долгом рассказать о действиях Порошенко, поскольку коррумпированность власти подрывает доверие народа и угрожает безопасности страны.