Грузовик сбил двух пешеходов на остановке в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса с грузовиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону. После столкновения грузовик вылетел на остановку.

«По предварительной информации, в 7.00 субботы на 31 км автодороги Парголово – Огоньки грузовик столкнулся с попутным маршрутным автобусом ПАЗ и въехал в автобусную остановку», – сказал собеседник агентства.

В результате ДТП два пешехода погибли, два пассажира автобуса получили травмы. По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.