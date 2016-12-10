Семь человек погибли в ДТП в Оренбургской области

Четыре автомобиля – Nissan, Kia Spectra, Toyota и Skoda – столкнулись на трассе Р-336 в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону. В результате происшествия погибли семь человек – трое мужчин и четыре женщины. Еще семеро, в том числе трое детей, пострадали.

На месте аварии работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения, девять единиц техники, прибыл психолог для работы с пострадавшими и родственниками погибших. О причинах ДТП пока не сообщается.