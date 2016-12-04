Названы возможные причины крупного ДТП в ХМАО

10 детей и двое взрослых стали жертвами аварии, более 20 человек госпитализированы

На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло крупное ДТП с участием автобуса, который перевозил детей. Жертвами аварии, по предварительным данным, стали 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, в ДТП может быть виновен водитель автобуса, который не справился с управлением и допустил занос. Кроме того, перевозка детей не была согласована, автобус следовал без обязательного сопровождения.

По данным ТАСС, в качестве причины аварии также рассматриваются неблагоприятные погодные условия. «На месте аварии непогода. Идет снег, метель. По одной из версий, которые рассматривают правоохранители, плохие погодные условия могли стать причиной аварии», – сообщил источник агентства.

В автобусе было 32 человека, из них 29 дети. Они возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике. Количество пострадавших уточняется, госпитализировано более 20 человек. Они доставлены в больницу Ханты-Мансийска.

МЧС / РИА Новости На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло крупное ДТП с участием автобуса, который перевозил детей 1/6 МЧС / РИА Новости Жертвами аварии, по предварительным данным на 18.12 мск, стали 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от 12 до 14 лет 2/6 МЧС / РИА Новости Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 3/6 МЧС / РИА Новости Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком 4/6 МЧС / РИА Новости В автобусе было 32 человека, из них 29 - дети 5/6 МЧС / РИА Новости Дети возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике 6/6

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На место трагедии выехали заместитель главы региона Дмитрий Шаповал и начальник УМВД. Создан оперативный штаб, работают психологи. По данным «Интерфакса», для помощи пострадавшим в ХМАО из Москвы выехала бригада медиков НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.