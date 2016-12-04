Число жертв ДТП в ХМАО выросло до 12

Жертвами ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, по последним данным, стали 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Официальные лица подтвердили гибель 11 человек.

Напомним, на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень попал в аварию автобус с детьми. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сообщается о 25 пострадавших, из них 22 ребенка. «Все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийске», – сказал собеседник агентства.