Девять детей и один взрослый погибли в ДТП в ХМАО

На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали дети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе девять детей, еще 10 госпитализированы.

«На 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень – Ханты-Мансийск рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем и двумя легковыми машинами», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в автобусе было 32 человека, 29 из них - дети.