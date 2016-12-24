МИД России объяснил принятие резолюции СБ ООН об израильских поселениях

В Министерстве иностранных дел России объяснили, почему российская сторона поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях. Проект резолюции поддержали 14 членов СБ ООН, включая Россию, США воздержались.

«Российская Федерация проголосовала “за”, исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля», – заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что позиция России остается последовательной. «В процессе консультаций в Совете Безопасности ООН мы исходили из того, что наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому острейшему вопросу международной повестки дня мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки», – добавили в МИДе.

Россия продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного «квартета» международных посредников, заключили в ведомстве.