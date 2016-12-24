Израиль выразил надежду на сотрудничество с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы вместе противостоять последствиям резолюции Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений, пишет газета Jerusalem Post.

«Администрация Обамы не только не в состоянии защитить Израиль от бандитской деятельности в ООН, она вступила с ними в сговор», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что Израиль надеется на сотрудничество с избранным президентом и «со всеми нашими друзьями в Конгрессе».