Трамп выбрал кандидатов на должности министра образования и посланника при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост министра образования бывшему председателю республиканской партии Мичигана Бетси Девос, а должность посланника при ООН – губернатору Южной Каролины Никки Хэйли, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, обе женщины приняли предложение Трампа. Теперь их кандидатуры должны быть одобрены сенатом. Отмечается,что Девос и Хэйли критиковали политику Трампа во время предвыборной гонки.