Группа юристов предложила Клинтон инициировать пересчет бюллетеней в трех штатах

Группа юристов, специализирующихся на работе с законодательством о выборах призвали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон инициировать пересчет голосов в трех штатах, сообщает Associated Press. Юристы предлагают удостовериться, что кибератаки, фиксировавшиеся в этих штатах, не повлияли на результат волеизъявления.

Речь идет о штатах с традиционно сильной поддержкой демократов – о Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В первых двух штатах Клинтон была на волосок от победы, в Мичигане чуть более ощутимое преимущество было у выигравшего предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа.

Группу юристов возглавляет адвокат Джон Бонифаз и директор Мичиганского центра компьютерной безопасности и общества Алекс Халдерман, обратившийся на минувшей неделе к штабу Клинтон. Он подчеркивает, что ни у кого нет уверенности в том, что машины, подвергшиеся кибаратаке, все верно сосчитали. «Единственный способ это проверить – пересчитать бумажные бюллетени, а заодно проверить исправность оборудования.

В штабе Клинтон инициаитву не прокомментировали.