Трамп предпочел бы победу на прямых выборах

Избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих предпочтениях прямым выборам. «Я предпочел бы выиграть всенародные выборы», — сказал Трамп на встрече с редакцией The New York Times. Издание ведет онлайн трансляцию встречи в редакционном твиттере. По мнению Трампа, в случае прямых выборов он также одержал бы победу, показав не худший, а, возможно, и лучший результат. Также он признал, что «никогда не был поклонником коллегии выборщиков».

Трамп выиграл выборы, получив 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Его конкурент от демократов Хиллари Клинтон получила лишь 218 голосов выборщиков. При этом количество голосов, отданных за нее избирателями, на 1,2 млн превышало число голосовавших за Трампа.

«Коллегия выборщиков разорительна для демократии», - писал Трамп в своем твиттере в 2012 г. Об этом его высказывании недавно напомнила сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. В середине ноября она внесла в конгресс законопроект об упразднении коллегии выборщиков и переходе к прямым выборам президента США.