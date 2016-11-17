Законопроект о переходе к прямым выборам президента США внесен в Конгресс

Сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер внесла в Конгресс законопроект об упразднении коллегии выборщиков и переходе к прямым выборам президента США, передает FoxNews. «Это единственная страна в мире, где можно получить большинство голосов и все равно проиграть президентские выборы. Коллегия выборщиков устарела и является недемократической системой, которая не отражает положение в нашем современном обществе и должна быть немедленно изменена», — приводит телеканал заявление Боксер.

Законодательная инициатива связана с победой на президентских выборах в США представителя республиканцев Дональда Трампа, получившего 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Его конкурент от демократов Хиллари Клинтон получила лишь 218 голосов выборщиков. При этом количество голосов, отданных за нее избирателями, на 1,2 млн превышает число сторонников Трампа. Аналогичная ситуация сложилась в 2000 г., когда при перевесе примерно в полмиллиона голосов избирателей демократ Альберт Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу.

«В 2012 г. Дональд Трамп писал в своем твиттере: «Коллегия выборщиков разорительна для демократии». Я не могу с этим не согласиться. Один человек – один голос», - написала Боксер накануне в своем аккаунте в Twitter.

Шансы на принятие законопроекта невелики, отмечает FoxNews, поскольку большинство в Конгрессе принадлежит победителям-республиканцам. К тому же инициатива связана с внесением поправок в Конституцию, а это предполагает одобрение ее тремя четвертями штатов на протяжении семи лет.