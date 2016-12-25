Ту-154 мог упасть из-за попадания птицы в двигатель самолета

Среди прочих версий крушения Ту-154 над Черным морем рассматривается попадание птицы в двигатель самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, недалеко от аэропорта Сочи находятся станция перелетных птиц и орнитопарк. «Птица могла попасть в двигатель самолета», – считает собеседник агентства.

Он также сообщил, что масляное пятно и обломки самолета обнаружены в акватории Хостинского района Сочи. «Кроме технической неисправности самолета рассматривается версия и качества топлива», – добавил источник.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.