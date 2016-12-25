Названы возможные причины крушения Ту-154

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Об этом сообщили в военном ведомстве. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-100 м обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе. Спасатели продолжают поиски обломков, которые разлетелись в радиусе 1,5 км. На сайте Минобороны опубликован список пассажиров Ту-154.

По данным источника «РИА Новости», в 5,5 км от берега обнаружены личные вещи, предположительно принадлежавшие людям с разбившегося самолета. Также сообщается, что спасатели нашли тело одного погибшего в крушении Ту-154 в 6 км от береговой линии Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вся информация о самолете сразу же докладывается Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, они «находятся постоянно на телефоне». По его словам, главное сейчас – работа экстренных служб. Дополнительных распоряжений не требуется, в случае подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется, добавил Песков.

Он не смог прокомментировать информацию о том, что на борту находилась Елизавета Глинка (доктор Лиза, есть в списке пассажиров). «Ждем уточненных списков. Пока известно, что там был хор Александрова, журналисты», – сказал Песков «Ведомостям».

Телеканал «Звезда» сообщил, что на борту находились их журналисты и корреспонденты «Первого канала». «На борту самолета находился 91 человек – музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек», – говорится на сайте телеканала. Это корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

«Первый канал» назвал имена своих сотрудников, которые были на борту самолета. Это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. НТВ сообщил о троих своих сотрудниках в разбившемся Ту-154. Это корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. В рамках расследования изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. «Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявшего его дозаправку», – сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта. «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии… Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», – сказал Озеров. По его словам, самолет мог упасть из-за технической неисправности или ошибки пилота.

Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства. Он имел большой запас по летному ресурсу (свыше половины ресурса) из-за того, что в Минобороны такие самолеты эксплуатируются гораздо менее интенсивно, чем в авиакомпаниях, имелся также запас и по календарному ресурсу, говорит источник, близкий к Минобороны.