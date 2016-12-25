Елизаветы Глинки не было на борту разбившегося Ту-154 – «Интерфакс»

На борту рухнувшего в Черное море Ту-154 не было Елизаветы Глинки (доктора Лизы), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ее окружении. По его словам, Глинка летела на этом самолете из Москвы в Сочи, однако в Сирию она не полетела.

Ранее сообщалось, что доктор Лиза была на борту разбившегося лайнера (она есть в списке пассажиров). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать эту информацию, заявив, что пока нет полных списков погибших.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.