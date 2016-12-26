Версию теракта в отношении Ту-154 военные считают маловероятной

На борту самолета, летевшего на авиабазу Хмеймим в Сирии, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира

Технических нареканий к летевшему в Сирию самолету Минобороны тоже не было

Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Катастрофа на взлете

Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в воскресенье в 5.27 утра по московскому времени с экрана радара пропал вылетевший двумя минутами ранее из аэропорта Адлер пассажирский самолет Ту-154Б2 военного ведомства. Вскоре стало ясно, что самолет упал в море и шансов на спасение находившихся на борту 92 человек нет, спасатели нашли обломки самолета и несколько тел погибших. Поисковая операция будет продолжаться и в понедельник. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

На борту самолета, летевшего на авиабазу Хмеймим в Сирии, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе директор и худрук Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов, 64 артиста ансамбля, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, девять журналистов «Первого канала», НТВ и канала «Звезда» и известная благотворительница Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Артисты летели в Сирию в рамках плана культурно-массового обеспечения личного состава российской базы. Доктор Лиза должна была передать гуманитарную помощь в больницу города Латакии, рядом с которым расположена база.

Следствие покажет Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Кроме того, для расследования катастрофы создана правительственная комиссия во главе с министром транспорта Максимом Соколовым.

Самолет Ту-154Б2 был выпущен в 1983 г. на заводе в Самаре и там же прошел капитальный ремонт в прошлом году. Он принадлежал 223-му летному отряду Минобороны, который эксплуатирует пассажирские самолеты в интересах военного ведомства. По словам человека, близкого к Минобороны, самолет имел значительный – более половины от назначенного – запас летного ресурса (количество взлетов, посадок и летных часов) и достаточный запас календарного ресурса (срок, в течение которого допустима эксплуатация). В гражданских авиакомпаниях эта модификация давно не эксплуатируется, но у военных налет гораздо ниже, чем в коммерческих авиалиниях, поясняет он. Предыдущее летное происшествие с гражданскими самолетами Минобороны было на прошлой неделе в якутском Тикси, где после взлета произвел жесткую посадку Ил-18, но жертв удалось избежать.

По словам человека, близкого к Минобороны, будут рассматриваться все версии катастрофы: ошибка пилотирования, погодные условия, неисправность техники, теракт. Но последняя версия представляется маловероятной – посадку в Сочи самолет произвел случайно по метеоусловиям, промежуточной посадкой на пути из подмосковного Чкаловского в Хмеймим был запланирован военный аэродром Моздок. Российские самолеты уже давно летают в Сирию через Каспий, Иран и Ирак: турецкое воздушное пространство для них закрыто.