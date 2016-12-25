Спасатели обнаружили несколько тел погибших при крушении Ту-154

В районе крушения самолета Ту-154 в Черном море спасатели начали находить тела погибших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек», – сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что найдены документы некоторых пассажиров.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.