Неизвестные обстреляли пункт полиции в Дагестане

В городе Кизилюрт Республики Дагестан неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пункт полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе МВД региона.

«По предварительным данным, неустановленные лица около 2.40 мск 25 декабря со стороны поля обстреляли стационарный пост полицейских, расположенный у въезда в город Кизилюрт. При этом никто не пострадал. На здании КПП остались пробоины от пуль», – сказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Это второе за ночь вооруженное нападение, совершенное неизвестными в Дагестане. Как сообщалось ранее, двое полицейских стали жертвами обстрела неизвестных в Махачкале.