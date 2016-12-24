В Дагестане ликвидирован главарь «шамильской банды»

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двоих боевиков в Дагестане. «Преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответным огнем были нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. Один из них – Ибрагим Амиров, главарь т. н. шамильской банды», – говорится в сообщении НАК.

По данным ведомства, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности – убийства в 2013-2015 гг. глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры, подрыв базовой станции сотовой связи, а также вымогательства крупных денежным сумм у предпринимателей.

«На месте боестолкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Жертв среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет», – добавили в НАК.

По факту боестолкновения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.