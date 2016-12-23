В Милане ликвидирован подозреваемый в совершении теракта на ярмарке в Берлине

В перестрелке с полицией в итальянском Милане убит выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает итальянский журнал Panorama.

По данным издания, перестрелка произошла в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Полиция остановила мужчину на площади для проверки документов. После этого завязалась перестрелка, в результате которой Амри был убит, а один из полицейских получил ранение.

Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что убитый в перестрелке мужчина является подозреваемым в совершении теракта в Берлине. «Без сомнения, убитый в перестрелке – это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри», – цитирует Миннити агентство ANSA.

По данным агентства Reuters, отпечатки пальцев Амри совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине. 24-летний уроженец Туниса Анис Амри ранее провел четыре года в тюрьме в Италии.